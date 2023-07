La vittima ha ringraziato i carabinieri sui social

Un 26enne è stato fermato su ordine della Procura di Lodi perché accusato di aver violentato una donna mentre faceva jogging il 23 dicembre dell’anno scorso nelle campagne di Locate di Triulzi, nel Milanese. Il provvedimento è già stato convalidato dal GIP di Milano. L’indagine è stata condotta dai carabinieri di San Donato Milanese. L’uomo, un nordafricano irregolare, si trova ora in carcere.

La ricostruzione

I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione e della violenza.

Le indagini hanno verificato che, nel pomeriggio del 23 dicembre 2022, mentre la vittima stava facendo jogging da sola in una zona di campagna nei pressi della località Cascina Nesporedo, a Locate, era stata aggredita alle spalle dall’uomo che, tappandole la bocca per impedirle di chiedere aiuto, l’aveva trascinata nella vicina boscaglia e l’aveva violentata.

Il fermato, Abdelfatah Ennakach, 26 anni, pusher, difeso dall’avvocato Massimiliano D’Alessio, ha confessato: “Non la conoscevo e sono dispiaciuto per quanto successo”, ha detto.

Sui social, la donna vittima di violenza ha scritto: “Grazie di cuore ai Carabinieri e in particolare ai Carabinieri di San Donato e alla Procura di Lodi che con il loro lavoro silenzioso sono riusciti ad identificare il mio aggressore e assicurarlo alla giustizia. Avete fatto un lavoro incredibile e non vi sarò mai abbastanza riconoscente. Grazie ancora per tutto quello che fate tutti i giorni per tutti noi, siete i nostri supereroi”.