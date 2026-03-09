La versione ufficiale del Ministero della Difesa turco

Un missile balistico lanciato dall’Iran è entrato nello spazio aereo della Turchia ed è stato intercettato dalle difese antimissile della NATO dispiegate nel Mediterraneo orientale. L’episodio, confermato dal Ministero della Difesa turco, rappresenta il secondo incidente di questo tipo sul territorio turco dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Secondo le autorità di Ankara, il sistema di difesa aerea dell’Alleanza Atlantica ha neutralizzato il missile prima che potesse rappresentare una minaccia diretta per il territorio turco. Tuttavia alcuni frammenti dell’ordigno sono caduti nella provincia di Gaziantep, nel sud-est del Paese.

Il Ministero della Difesa di Ankara ha diffuso un comunicato nel quale spiega come è avvenuta l’intercettazione del missile.

“Un missile balistico lanciato dall’Iran e penetrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dagli elementi di difesa aerea e antimissile della NATO dispiegati nel Mediterraneo orientale”.

Secondo il governo turco, l’ordigno è stato distrutto prima di poter causare danni significativi. Alcuni detriti del missile sono comunque precipitati sul territorio turco, in particolare nella provincia di Gaziantep. Non risultano vittime né feriti.

Il Ministero della Difesa turco ha ribadito la determinazione del Paese nel difendere il proprio territorio e il proprio spazio aereo: “Sottolineiamo ancora una volta che saranno adottate tutte le misure necessarie con risolutezza e senza esitazione contro qualsiasi minaccia rivolta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese”.

L’intervento delle forze di sicurezza

Dopo la caduta dei detriti, le autorità locali hanno immediatamente avviato le procedure di sicurezza.

La gendarmeria turca ha isolato l’area dell’impatto e avviato un’indagine per analizzare i resti del missile. Le forze di sicurezza sono state dispiegate nella zona per impedire l’accesso ai civili.

Secondo i media locali, il ritrovamento dei frammenti ha attirato rapidamente l’attenzione della popolazione. Le immagini dei detriti sono state condivise sui social media, contribuendo alla diffusione della notizia.

Secondo incidente in Turchia dall’inizio della guerra

L’episodio rappresenta il secondo caso documentato di munizioni provenienti dal conflitto che raggiungono il territorio turco dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.