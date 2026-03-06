Il raggio teorico verso l’Europa

L’Iran possiede sistemi missilistici balistici con una gittata potenziale fino a 3.000 chilometri, una distanza che in teoria potrebbe consentire di raggiungere anche alcune aree dell’Europa meridionale. Tra i vettori citati nelle analisi di sicurezza internazionali figura il Khorramshahr-4, un missile sviluppato da Teheran e utilizzato dalle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).

Secondo una fonte di alto livello della sicurezza israeliana, citata da Agenzia Nova, intervenuta in forma anonima durante un briefing con la stampa italiana, questo sistema potrebbe arrivare fino all’Italia qualora venisse configurato per massimizzare la portata.

La fonte ha spiegato che il missile iraniano Khorramshahr-4 è stato ieri lanciato contro Israele, ma è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea.

Le caratteristiche del missile Khorramshahr-4

Il Khorramshahr-4 è un missile balistico sviluppato nell’ambito del programma missilistico iraniano. Il sistema è considerato uno dei vettori più potenti dell’arsenale di Teheran. Secondo le informazioni diffuse durante il briefing, il missile deriva dal sistema nordcoreano BM-25 e ha alcune caratteristiche tecniche precise.

Nella configurazione standard il missile può trasportare una testata esplosiva di circa 1.500 chilogrammi con una portata di circa 2.000 chilometri.

Come può aumentare la gittata del missile

Secondo la stessa fonte israeliana, la gittata del Khorramshahr-4 potrebbe aumentare se venisse modificata la configurazione della testata.

Riducendo il peso della carica esplosiva e aumentando la quantità di carburante disponibile nel vettore, il missile potrebbe raggiungere distanze maggiori.

Il briefing ha spiegato questo meccanismo con una formula piuttosto semplice:

testata ridotta a circa 750 kg;

maggiore quantità di carburante

Questa configurazione permetterebbe teoricamente di arrivare a una distanza vicina ai 3.000 chilometri, sufficiente a coprire parte dell’Europa meridionale.

Il missile lanciato contro Israele

La stessa fonte ha dichiarato che il sistema Khorramshahr-4 è stato utilizzato contro Israele: “Questo stesso missile è stato lanciato ieri contro Israele ed è stato intercettato dalle nostre difese aeree. Non è la prima volta: riteniamo di averlo intercettato anche durante l’operazione del giugno 2025”.

L’intercettazione è stata possibile grazie ai sistemi di difesa aerea israeliani, progettati per neutralizzare missili balistici in fase di volo.

Il raggio teorico verso l’Europa

Un missile con una gittata di circa 3.000 chilometri coprirebbe una distanza che, partendo da alcune aree dell’Iran, arriverebbe fino al Mediterraneo e a parte dell’Europa meridionale.

In termini geografici questo raggio includerebbe potenzialmente:

Medio Oriente;

Nord Africa;

Europa sud-orientale;

parte dell’Italia meridionale

Nel briefing è stata citata anche Roma (distante 2.600 chilometri da Teheran) come esempio teorico di obiettivo nel raggio massimo del sistema.

FAQ

Qual è la gittata del missile Khorramshahr-4?

La portata standard è di circa 2.000 chilometri, ma secondo alcune analisi potrebbe arrivare fino a circa 3.000 chilometri con modifiche alla testata.

Il missile può davvero raggiungere l’Europa?

Teoricamente sì, se configurato per massimizzare la portata e ridurre il peso della testata.

Chi utilizza il missile Khorramshahr-4?

Il sistema fa parte dell’arsenale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana.

È stato utilizzato recentemente in operazioni militari?

Secondo fonti israeliane, il missile è stato lanciato contro Israele ma intercettato dalle difese aeree.