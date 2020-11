Le parole del consulente del ministro Roberto Speranza

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto al Congresso della Società Italiana di Pediatria (SIP), ha affermato: «Proprio in questi giorni è stata presa la decisione di attivare una collaborazione forte della Commissione europea per cercare di garantire che l’Europa possa giocare un ruolo più forte in casi di pandemia».

In Europa «stiamo assistendo a un cambiamento di rotta. Ricorderete forse che in primavera/estate le decisioni dei capi di Stato e di Governo non erano orientate ad avere una Sanità europea perché il programma europeo della Sanità era stato praticamente azzerato».

Ma l’esperto si chiede: «Che senso ha che un Paese esca da questa situazione quando quello limitrofo confinante, o quello con cui è in comunicazione, non lo fa? Non possiamo trincerarci in una torre e chiudere i confini; ne usciremo solo quando saremo in Europa ‘tutti fuori’».

Ricciardi ha poi affermando che «Noi abbiamo abbastanza rapidamente coniugato evidenza scientifica e decisione operativa. Quindi con quella che era l’unica strategia di mitigazione e lockdown abbiamo salvato il Paese, abbiamo salvato il Sud. Sappiamo oggi cosa sarebbe significato se il virus si fosse diffuso nel Sud».