È successo in provincia di Modena

Una donna di 50 anni, Beatrice Boccasanta, è morta dopo che l’auto che stava guidando è finita contro un albero. Il dramma è avvenuto a Finale Emilia, in provincia di Modena, alle 5.45 di martedì 8 novembre.

Come riportato dai residenti, ripresi da Il Resto del Carlino, la 50enne, che si stava recando al forno in cui lavorava (Il Chicco), si sarebbe trovata davanti una nutria e, nel tentativo di schivarla, avrebbe sterzato all’improvviso, perdendo il controllo dell’auto e schiantandosi contro un albero, posizionato ai lati della carreggiata.

L’incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 10, nel tratto tra via Sant’Elia e via Serraglio. Sul posto sono giunti il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la 50enne dalle lamiere dell’auto. Tuttavia, il personale sanitario non ha potuto fare niente per salvarle la vita: è morta sul colpo.

Beatrice Boccasanta era originaria di Scortichino, frazione del comune di Bondeno (Ferrara), dove i residenti sono sconvolti: “Gli occhi azzurri, profondi, attenta agli altri, con un sorriso per tutti e sempre solare. Una donna di una gentilezza esemplare e rara. È una perdita incolmabile. Siamo vicini alla famiglia, consapevoli che nulla mai potrà consolare”, ha detto qualcuno. La donna lascia il marito Davide Godoni, i genitori, la sorella Bianca, i nipoti e tanti conoscenti.

Oltre all’ipotesi dell’animale selvatico, le forze dell’ordine non escludono anche il colpo di sonno o un possibile malore che abbia causato la perdita del controllo del mezzo.

I funerali della donna non sono stati ancora fissati. Si attende la liberazione della salma.