Dramma a Modena

Dramma a Modena. Un 58enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, originario della Tunisia, è morto soffocato dalla tracolla dello zaino mentre tentava di scavalcare la recinzione esterna di una scuola, alta circa due metri.

Diversi gli studenti dell’istituto che si sono trovati di fronte alla tragica scena. Per evitare che i giovani assistessero ai rilievi, alcune classi che affacciano sul punto della tragedia sono state spostate. Sul posto la squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi. Le indagini sono in corso e la salma è stata messa a disposizione della magistratura.

La scoperta è avvenuta ieri mattina, intorno alle 6.40, quando un passante ha chiamato la polizia e ha detto: “C’è un uomo morto sulla recinzione delle scuole Wiligelmo all’angolo tra via Cattaneo e via Placido Rizzotto”. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne. Sul suo corpo non sono stati notati segni che fanno pensare a un’aggressione.