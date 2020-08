È successo negli Stati Uniti d'America

Il 90enne statunitense Sam Rack è andato a trovare in ospedale la moglie 86enne JoAnn, convinto che sarebbe stata l’ultima volta prima di morire. E così è stato. La storia è raccontata su Ladbible.com.

Dopo che la donna si era ammalata di coronavirus, i medici avevano consigliato a Sam di non dirle addio di persona perché avrebbe rischiato di contagiarsi e, quindi, di perdere la vita. L’uomo, però, determinato, ha ignorato i timori dei dottori e ha incontrato la moglie per non avere rimpianti e per trascorrere gli ultimi momenti con lei prima della sua morte, avvenuta il 12 luglio.

Il cuore di Sam, invece, ha smesso di battere il 1° agosto non senza avere detto ai propri familiari di non essersi pentito di avere visto la moglie così da potersi salutare per l’ultima volta.

La coppia (che è stata unita in matrimonio per 30 anni) era stata soprannominata Romeo e Giulietta dalla loro casa di cura a Lakeland, dove le rigide misure anti Covid-19 li hanno costretti a stare separati: si vedevano raramente.

Scott Hooper, il figlio avuto da JoAnn nel suo primo matrimonio, ha reso omaggio alla coppia su Facebook, scrivendo: «Oggi abbiamo perso Sam a causa della stessa malattia che si è portata via mia madre tre settimane prima: il Covid-19. Mi è sembrato strano tornare nella stanza esatta in cui mi sono trovato l’ultima volta che ho visto mia madre e con Sam che stava affrontando la stessa lotta per respirare».

E ancora: «Sam era con noi in quella stanza quando tutti abbiamo salutato mia madre. Era davvero un uomo distrutto dal dolore. Dopo che Sam è risultato positivo al Covid-19, gli ho chiesto se si fosse rammaricato per avere incontrato sua moglie. Senza neanche pensarci mi ha detto: ‘Neppure un secondo’. Mi ha detto che qualunque cosa fosse accaduta, era molto felice di avere avuto l’opportunità di salutarla e tenerle le mano ancora una volta».

Scott ha scritto: «Grazie Sam per tutto quello che hai fatto per la nostra famiglia e per avere amato mia madre. Ti vogliamo tutti bene».