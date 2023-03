18enne trovata morta in casa dopo una festa

11/03/2023

A Monza, in Lombardia, una 18enne è morta dopo avere trascorso una serata a casa di amici, durante la quale avrebbe assunto alcol e farmaci, stando a quanto riferito dalla Questura. L’allarme è scattato lunedì scorso, 6 marzo, quando la ragazza è stata trovata priva di conoscenza nel letto, da una delle sue amiche e dal padre di lei.

Morta per arresto cardiocircolatorio

Nonostante il trasporto d’urgenza in ospedale, la giovane è morta per arresto cardiocircolatorio. Dalle indagini è emerso che aveva trascorso la serata in un’abitazione dove sono state trovate diverse bottiglie di alcolici, tra cui whisky. Disposta l’autopsia, eseguita ieri, venerdì 10 marzo. Proseguono, inoltre, gli accertamenti della polizia, ad esempio per capire quante persone abbiano partecipato alla festa.

L’appello del questore

Marco Odorisio, questore per la Provincia di Monza e Brianza, ha affermato: “La mia riflessione e il mio appello va ai ragazzi affinché non buttino al vento la loro esistenza e non si autodistruggano”. Sì, perché sempre a Monza un 37enne è morto per una probabile overdose da cocaina, in attesa dell’autopsia.

“Anche a fronte di difficoltà e paure che si aprano, con le famiglie, con gli amici, con le persone a loro vicine, perché la vita è una ed ha un valore inestimabile”, ha concluso il questore.