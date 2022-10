Aveva 96 anni

È morta Angela Lansbury, nota come protagonista della serie TV La Signora in Giallo.

L’attrice inglese si è spenta nella sua casa di Los Angeles all’età di 96 anni.

Il decesso è stato confermato dal suo legale, Bob Myman, che non ha specificato la causa: “I figli della signora Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles, appena cinque giorni prima del suo 97esimo compleanno”, si legge in una dichiarazione diffusa ai media.

La Lansbury era nota, tra l’altro, anche per il suo ruolo in The Manchurian Candidate e per le sue apparizioni in diversi musical di Broadway.

Angela Lansbury vinse l’Oscar alla carriera nel 2014. Tantissimi i film a cui prese parte da Angoscia del 1944 a Il ritorno di Mary Poppins del 2018.