Aveva 63 anni

Irene Cara, nota per le canzoni dei film cult degli anni 80 Fame e Flahsdance, è morta all’età di 63 anni.

La notizia è stata confermata dalla sua agente Judith A. Moose su Twitter che ha rivelato che Irene Cara si è spenta nella sua casa in Florida, negli Stati Uniti d’America. La causa della morte è, al momento sconosciuta, e sarà rilasciata “quando le informazioni saranno disponibili”. A tempo debito si terrà un tributo per i fan.

Moose ha scritto: “Questa è la parte peggiore in assoluto dell’essere un agente. Non posso credere che sto scrivendo questo, figuriamoci rilasciare la notizia. Per favore, condividi i tuoi pensieri e i ricordi di Irene. Leggerò ognuno di essi e so che lei sorriderà dal cielo. Adorava i suoi fan”.

Irene Cara è diventata famosa per la prima volta quando è stata scelta per il musical Fame del 1980. Dopo essere stata inizialmente selezionata come ballerina, il ruolo di Coco Hernandez è stato scritto su misura per lei e ha cantato il title track, cioè il brano che ha dato il titolo alla raccolta musicale. La sua interpretazione le è valsa due Grammy Awards come miglior nuovo artista e miglior artista pop femminile.

Successivamente Irene Cara ha cantato e co-scritto Flashdance… What A Feeling, colonna sonora del blockbuster Flashdance del 1983, per il quale ha anche vinto un Grammy Award per la migliore performance vocale pop femminile e un Academy Award per la migliore canzone originale.

Irene Cara aveva “un’anima meravigliosamente dotata la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film”, ha scritto il suo addetto stampa.