L'attrice è morta a causa di un cancro al seno

È morta Kelly Preston, la moglie di John Travolta. La donna, anche lei attrice, è deceduta a causa di un cancro al seno all’età di 57 anni.

L’ex modella si è spenta ieri mattina, domenica 12, dopo «avere combattuto una lotta coraggiosa con l’amore e il sostegno di tanti», ha detto il divo di Hollywood in una nota. La loro figlia, la 20enne Ella, ha affermato di non avere «mai incontrato nessuno così coraggioso».

La coppia ha avuto altri due figli: Benjamin, che ha 9 anni, e Jett, che è morto all’età di 16 anni. John e Kelly si sono sposati 29 anni fa. L’attore ha annunciato la morte della moglie con un post su Instagram, scrivendo: «L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremno per un po’». Anche la figlia Ella ha pubblicato un post sui social con scritto: «Ti amo così tanto, mamma».

Un portavoce della famiglia a People.com ha affermato: «La mattina del 12 luglio 2020 Kelly Preston, moglie e madre adorata, è deceduta dopo una battaglia di due anni contro il cancro al seno. Scegliendo di mantenere privata questa sua lotta, Kelly era sottoposta a cure mediche da qualche mese, supportata dalla famiglia e dai suoi amici più cari. Era un’anima brillante, bella e amorevole che si preoccupava degli altri e che dava vita a quello ciò che toccava. La sua famiglia chiede la vostra compresione del loro bisogno di privacy in questo momento».

Kelly Preston è nata a Honolulu, nelle Hawaii, poi si trasferì in California per studiare all’università. Kelly e John s’incontrarono durante le riprese del film The Experts del 1987 quando la donna era sposata con l’attore Kevin Gage. I due divorziarono in quello stesso anno e così Kelly e John poterono pronunciare il fatidico sì due anni dopo.

Kelly e John hanno anche recitato insieme nel film Gotti del 2018.