Aveva 81 anni

È morta, all’età di 81 anni, a Milano, Milva, cantante e attrice teatrale. Da tempo era lontana dalle scene.

Milva, vero nome Ilvia Maria Biolcati, viveva nel capoluogo lombardo con la segretaria Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d’arte.

L’ultimo album pubblicato nel 2010, il terzo scritto e prodotto per lei da Franco Battiato, intitolato Non conosco nessun Patrizio e balzato nella top 20 dei dischi più venduti in Italia.

Milva all’epoca disse: «Ritengo che proprio questa speciale combinazione di capacità, versatilità e passione sia stato il mio dono più prezioso e memorabile al pubblico e alla musica che ho interpretato e per quello voglio essere ricordata. Oggi questa magica e difficile combinazione forse non mi è più accessibile: per questo, dato qualche sbalzo di pressione, una sciatalgia a volte assai dolorosa, qualche affanno metabolico; e, soprattutto, dati gli inevitabili veli che l’età dispiega sia sulle corde vocali sia sulla prontezza di riflessi, l’energia e la capacità di resistenza e di fatica, ho deciso di abbandonare definitivamente le scene e fare un passo indietro in direzione della sala d’incisione, da dove posso continuare ad offrire ancora un contributo pregevole e sofisticato».