È successo in Messico

È morta, all’età di 23 anni, Odalis Santos Mena. La giovane, social influencer e bodybuilder di origine messicana, è deceduta il 7 luglio scorso durante un intervento chirurgico. La ragazza aveva deciso di sottoporsi a un’operazione per ridurre la sudorazione eccessiva ascellare osservata durante i suoi sforzi atletici.

Seguita da quasi 150mila persone, la 23enne collaborava con la clinica SkinPiel, che si trova a Guadalajara. Doveva promuovere il trattamento MiraDry, un antitraspirante. L’idea di questo trattamento è ridurre la sudorazione, nonché l’odore e la crescita dei capelli, utilizzando il calore per rimuovere le ghiandole sudoripare.

Però, l’operazione ha avuto un esito tragico. La giovane ha avuto un arresto cardiaco poco dopo essere stata anestetizzata. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione, i medici non sono riusciti a salvarla. È stata aperta un’inchiesta, in particolare per negligenza.

Per i membri della clinica e i medici, però, la morte della ragazza potrebbe essere stata determinata da una combinazione di anestetici e steroidi (clembuterolo, creatina e oxandrolone), di cui la ragazza non avrebbe informato la clinica prima dell’intervento.