La polizia indaga sul decesso, classificato come “sospetto”

Barbara Jankavski, 31 anni, influencer brasiliana nota per il suo sogno estremo di trasformarsi in una Barbie in carne e ossa, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di San Paolo. L’allarme è scattato nella mattinata di domenica, ma all’arrivo dei soccorsi ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile.

Le autorità brasiliane hanno aperto un’indagine, classificando la morte come “sospetta”, in attesa del referto autoptico completo. Secondo quanto emerso, una sua amica era con lei quella sera, ma aveva lasciato l’appartamento poco prima della tragedia. È stata proprio lei a raccontare alla polizia che Barbara si era ferita a un occhio durante la giornata. Un dettaglio che, in un contesto segnato da numerosi interventi estetici, non è passato inosservato agli inquirenti.

“Giorno 3 del lifting, sto migliorando troppo in fretta”

Barbara Jankavski — conosciuta sui social come Boneca Desumana (“la bambola disumana”) — era diventata una figura di culto nel panorama digitale brasiliano. Aveva documentato ogni fase del suo percorso di trasformazione: 27 operazioni chirurgiche, per un totale stimato di oltre 42 mila sterline, nel tentativo di raggiungere un ideale di perfezione ispirato alla celebre bambola Mattel.

Con più di 55.000 follower su Instagram e oltre 344.000 su TikTok, aveva costruito un personaggio riconoscibile, a metà tra l’icona pop e la performance estetica. Solo poche settimane prima della sua morte aveva pubblicato un video in cui mostrava gli ematomi agli occhi dovuti all’ennesimo intervento di lifting. Nella didascalia scriveva con tono ironico e orgoglioso:

“Giorno 3 del lifting con @dr.aurilioluis @asanasal_dedivas, sto migliorando troppo in fretta! Cicatrice quasi invisibile!” Ai fan aveva confidato che le ferite sembravano più spaventose di quanto non fossero in realtà.

Un silenzio improvviso sui social

Negli ultimi tempi, la sua attività online si era ridotta. L’ultimo post su Instagram risaliva al 1° ottobre, un video in compagnia di un’altra influencer, Avos Da Razao. Su TikTok, invece, non pubblicava nulla dal 7 settembre. I follower più affezionati avevano notato quel silenzio anomalo, ma nessuno immaginava un epilogo così drammatico. La notizia della morte di Barbara ha scosso profondamente la community digitale brasiliana. Migliaia di utenti hanno lasciato messaggi di cordoglio sotto i suoi ultimi contenuti. “Non riesco a crederci. Ti amavo tanto. Riposa in pace,” ha scritto un fan. “Spero che Dio ti accolga a braccia aperte. Hai vissuto almeno un po’ della vita che amavi, e questo ci consola,” ha commentato un altro.

Un volto della cultura pop brasiliana

Barbara Jankavski era spesso ospite in programmi televisivi e talk show, dove raccontava con ironia il suo percorso estetico, tra interventi, dolori e nuove “ricostruzioni”. Si era trasformata in un simbolo della chirurgia estetica spinta all’estremo, eppure aveva sempre difeso le sue scelte con un tono leggero e consapevole. “Essere Boneca Desumana è un modo per dire che posso essere chi voglio”, aveva detto in un’intervista. Molti la consideravano un fenomeno mediatico, altri una vittima dell’ossessione per la perfezione fisica.

Lo sapevi che…?

In Brasile, secondo l’ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), si eseguono oltre 1,5 milioni di interventi estetici l’anno, rendendo il Paese secondo al mondo dopo gli Stati Uniti.

Tra le procedure più richieste ci sono liposuzioni, rinoplastiche e lifting facciali.

Le influencer brasiliane rappresentano una fetta significativa del mercato estetico globale, spesso promuovendo cliniche e chirurghi sui social.

La chirurgia estetica è considerata in Brasile una forma di espressione personale e sociale, non solo un trattamento estetico.

