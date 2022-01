Vittima di un incidente di sci

Era stato ricoverato in ospedale d’urgenza ieri, martedì 18 gennaio, dopo un incidente sugli sci.

Gravemente ferito, l’attore Gaspard Ulliel è morto oggi, all’età di 37 anni, per le ferite riportate. Lo ha annunciato la sua famiglia in una dichiarazione diffusa dal suo agente. “Mercoledì vittima di un incidente sugli sci, Gaspard Ulliel è morto”, si legge in questo breve comunicato.

Martedì, poco prima delle 16, è stato trasportato in elicottero all’ospedale universitario di Grenoble dopo essersi scontrato con un altro sciatore su una pista nella località di La Rosière (Savoia). L’attore aveva subito un trauma cranico significativo. Un’inchiesta è stata aperta.

Gaspard Ulliel si era fatto conoscere già all’età di 19 anni in “Les Égarés” di André Téchiné insieme a Emmanuelle Béart e interprendando il ruolo di un soldato della prima guerra mondiale in “Una lunga domenica di fidanzamento” di Jean-Pierre Jeunet che gli è valsa il César per la migliore promessa maschile nel 2005.

Fglio di due stilisti, Gaspard Ulliel ha incarnato in particolare il famoso couturier Yves Saint Laurent nel film biografico diretto da Bertrand Bonello nel 2014.

Nel 2017 ha vinto il César come miglior attore per il suo ruolo in “Solo la fine del mondo” di Xavier Dolan.

Volto d’angelo e leggera cicatrice per il graffio di un cane durante l’infanzia, è stato anche il volto di un profumo Chanel.

Gaspard Ulliel stava anche avendo una carriera internazionale, presto protagonista della serie Marvel “Moon Knight” trasmessa sulla piattaforma Disney+.