Morto l’attore Ray Stevenson, stava girando un film a Ischia

Redazione di

22/05/2023

Una tragica notizia ha scosso l’industria cinematografica: l’attore britannico Ray Stevenson è deceduto stamani, lunedì 22 maggio, presso l’ospedale Rizzoli di Ischia. Aveva 59 anni.

Stevenson si trovava sull’isola da alcuni giorni per le riprese del film “Cassino a Ischia“, diretto da Frank Ciota e che vedeva la partecipazione anche del collega italiano Ugo Dighero. Purtroppo, l’attore ha improvvisamente accusato un malore che ha richiesto il suo immediato ricovero presso la struttura ospedaliera isolana lo scorso sabato pomeriggio.

Le condizioni di Stevenson erano già gravi al momento del suo ingresso in ospedale e, purtroppo, si sono ulteriormente aggravate nel corso della notte. Nonostante gli sforzi dei medici, l’attore ha perso la vita poche ore dopo l’aggravarsi delle sue condizioni. La notizia della sua morte ha suscitato un profondo cordoglio nel mondo dello spettacolo e tra i suoi numerosi fan.

La carriera di Ray Stevenson

Ray Stevenson ha lasciato un’impronta significativa nell’industria cinematografica grazie alle sue interpretazioni indimenticabili. È noto per i suoi ruoli in film di successo come “Thor” e “Re Artù“, dove ha dimostrato il suo talento e la sua versatilità come attore. Tuttavia, è stato nella serie televisiva “Roma“, prodotta da BBC/HBO, che Stevenson ha lasciato un segno indelebile interpretando il personaggio di Tito Pullo, conquistando il plauso della critica e il cuore dei fan.