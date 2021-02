Aveva 44 anni

È morto Dustin Diamond, noto per avere interpretato il ruolo di Screech nella serie TV degli anni 90 Bayside School (Saved by the Bell negli Stati Uniti d’America).

L’attore si è spento oggi, lunedì 1 febbraio, a causa di un carcinoma. Aveva 44 anni. Roger Paul, l’addetto stampa, ha affermato alla stampa statunitense: «Siamo rattristati per la conferma della morte di Dustin Diamond».

«Gli era stata diagnosticata una forma brutale e implacabile di cancro maligno solo tre settimane fa – ha aggiunto Paul – Il carcinoma è riuscito a diffondersi rapidamente in tutto il suo organismo L’unica misericordia che ha mostrato è stata la sua rapida conclusione. Dustin non ha sofferto».

Diamond si era trasferito a Port Washington, nel Wisconsin, nel 2002. La sua casa è stata messa in vendita la scorsa estate ed era vuota da più di un anno.

Dopo il successo della serie TV, diventato un cult, Dustin Diamond ha ripreso il suo ruolo anche negli spinoff Saved by the Bell: The College Years e Saved by the Bell: The New Class. Ha pubblicato pure un libro di memorie, il dietro le quinte della serie TV nel 2009.

Bayside School andò in onda dal 1989 al 1993. Gli altri attori: Elizabeth Berkley, Mario Lopez, Tiffani Thiessen e Mark-Paul Gosselaar.

Diamon ha recitato anche in altri prodotti per la TV, come Celebrity Fit Club, The Weakest Link e Celebrity Boxing 2.