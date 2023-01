Aveva 74 anni

È morto Francesco Bruno, uno dei più noti criminologi italiani, docente alla Sapienza di Roma. Aveva 74 anni.

Ne ha dato notizia, su Facebook, Matteo Francesco Lettieri, sindaco di Celico (Cosenza): “Questa mattina Celico piange uno dei suoi più illustri concittadini, il professor Francesco Bruno, medico e criminologo di fama internazionale. Bruno era un luminare impegnato nella risoluzione dei più efferati delitti italiani. Grazie ai suoi studi era riuscito a ricollegare gli omicidi del Mostro di Firenze all’esoterismo. A nome di tutta la nostra comunità formulo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: “Il prof. Franco Bruno, cosentino, morto stamattina, è stato un grandissimo criminologo e psicopatologo e con lui l’Italia perde un grande uomo. Franco Bruno ha continuato la grandissima e prestigiosa scuola di criminologia de La Sapienza, collaborando con il Sisde e fornendo anche un prezioso contributo, purtroppo non pienamente ascoltato, all’epoca dei delitti del mostro di Firenze. Era un sostenitore della diffusione generale dei disturbi dì personalità, che separava nettamente dalle psicosi come imputabilità.Piango la morte di un grande concittadino che lascia un grande vuoto in ognuno di noi”.

Bruno è stato ospite in vari programmi televisivi dedicati a serial killer, tra cui Delitti (LA7), Porta a Porta (Rai 1) e Maurizio Costanzo Show (Canale 5). Ha collaborato con vari ministeri per la questione delle droghe ed è noto per i suoi studi sul Mostro di Firenze.