Aveva 72 anni

Lutto nel mondo della musica. È morto il cantante e attore Gianni Nazzaro che, che con le sue canzoni romantiche, ha segnato un tratto della musica leggera degli anni 70, tra le cui hit spicca Quanto è bella lei.

L’artista è deceduto al policlinico Gemelli di Roma, in seguito ad un tumore ai polmoni, all’età di 72 anni. Gianni Nazzaro era nato come Giovanni Nazzaro a Napoli il 27 ottobre 1948.

Tra i suoi successi, concentrati soprattutto negli anni settanta: L’amore è una colomba (1970, di Giancarlo Bigazzi e Totò Savio), Bianchi cristalli sereni (1971, di Don Backy), Non voglio innamorarmi mai (1972, musica di Giancarlo Bigazzi; testo di Moreno Signorini), A modo mio (1974, scritta da Claudio Baglioni ed Antonio Coggio), tutte presentate al Festival di Sanremo, e In fondo all’anima (musica di Emilio Campassi e Antonio Iglio; testo di Armando Ambrosino). Partecipa al Festival di Sanremo 1983 con il brano Mi sono innamorato di mia moglie, (musica di Michele Russo con il testo di Daniele Pace).

Nel 1987 tenta nuovamente di partecipare al Festival ma il brano da lui proposto, Perdere l’amore, viene scartato alle selezioni. Ironia della sorte, lo stesso brano viene ripresentato l’anno successivo da Massimo Ranieri, e questa volta non solo viene selezionato, ma addirittura vincerà la manifestazione. In seguito a questo fatto Nazzaro polemizzerà a lungo con gli organizzatori, manifestando il proprio disappunto in numerose trasmissioni televisive