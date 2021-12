Aveva 52 anni

È morto stamattina Hugo Maradona, il fratello di Diego Armando, colpito da un arresto cardiaco. L’uomo, 52 anni, viveva a Monte di Procida, in provincia di Napoli.

Hugo Maradona aveva cominciato a giocare a calcio anche lui da giovanissimo, come Diego e il fratello Raul. A 18 anni fu acquistato dal Napoli e girato in prestito all’Ascoli, sempre in Serie A.

Hugo Maradona, nato a Lanùs il 9 maggio 1969, giocò in diversi campionati, tra cui Giappone, Italia, Spagna, Austria e Argentina. Con l’Ascoli giocò 60 partite, segnando 7 reti. Ha vestito anche le maglie di Argentinos Junior, Napoli (una presenza), Rayo Vallecano, Rapid Vienna, Deportivo Italia, Avispa Fukuoka, Consadole Sapporo e Toronto Italia.

Come allenatore, Hugo Maradona si è seduto nelle panchine di P.R. Islanders, Boys Quarto, Mariano Keller e Real Parete.