Aveva 76 anni

È morto, all’età di 76 anni, l’ex giocatore di football americano O.J. Simpson dopo una battaglia contro il cancro.

Ne ha dato la notizia la stessa famiglia con queste parole: “Nostro padre, Orenthal James Simpson, ha ceduto alla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. Durante questo periodo di transizione, la sua famiglia vi chiede di rispettare i loro desideri di privacy e grazia. La famiglia Simpson”.

O.J. Simpson, nato il 9 luglio 1947 a San Francisco, è ritenuto uno dei più grandi giocatori della NFL. Nel 1994 fu accusato dell’omicidio dell’ex moglie Nicole Brown e dell’amico Ronald Goldman. Poi, però, fu assolto per mancanza di prove in un processo diventato famoso e che divise l’opinione pubblica. Tra l’altro, O.J. Simpson fu fermato dallapolizia dopo un inseguimento a Los Angeles, trasmesso in diretta televisiva, conclusosi con il suo arresto.

Nel 2008 la condanna a 33 anni di carcere per rapina a mano armata e sequestro di persona, liberato nell’ottobre 2017 in regime di libertà vigilata.