Aveva 49 anni

È morto ieri sera, nella sua casa di Cuneo, Paolo Armando, 49 anni, informatico dipendente della Provincia dal 2003, nel settore Servizi Informatici.

Sposato, tre figli, era anche catechista nella parrocchia di Madonna dell’Olmo e molto conosciuto come cuoco.

Nel 2015 era stato tra i finalisti della quarta edizione del programma tv Masterchef, dove i giudici lo avevano ribattezzato la tigre per la grinta e l’impegno. Armando era stato testimonial di molte manifestazioni e sui media locali dove veniva invitato come chef e per corsi di cucina.

La data dei funerali non è ancora stata stabilita. Lascia la moglie Paola Ramello e i figli Michela (15 anni), Sara (12 anni) e Francesco (8 anni) e l’anziana mamma.

«Una grande perdita per il nostro ente – ha detto il presidente della Provincia Federico Borgna -, ma anche per tutta la comunita’ che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di cosi’ grande dolore».