Aveva 99 anni

È morto il principe Filippo, il 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane trascorse in ospedale a Londra a causa di un’infezione, non collega al Covid-19, a cui si erano aggiunti problemi al cuore.

Lo ha annunciato la regina in una nota diffusa da Buckingham Palace in cui la sovrana ha espresso «profonda tristezza» per la perdita «dell’amato marito».

Il duca di Edimburgo aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio con la quasi 95enne Elisabetta II. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno.

La nota: «È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor. La famiglia reale si unisce alle persone di tutto il mondo in lutto per la sua perdita. Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito».

Filippo lascia quattro figli, otto nipoti e dieci pronipoti.