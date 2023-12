La decisione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emesso una sanzione di 5,85 milioni di euro nei confronti di Meta Platforms Ireland per la violazione del divieto di pubblicità legato al gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Dignità.

Il procedimento è stato avviato in risposta a diverse segnalazioni all’Autorità, evidenziando la presenza di contenuti promozionali o pubblicitari, anche in forma indiretta, relativi a giochi o scommesse con vincite in denaro.

L’Autorità, nel dettaglio, ha identificato 18 profili o account (5 su Instagram e 13 su Facebook) che veicolavano contenuti promozionali non conformi alle norme vigenti.

In aggiunta, sono stati individuati 32 contenuti sponsorizzati, diffusi attraverso pagamenti su entrambi i social media, con l’obiettivo di promuovere e pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro.

Meta Platforms Ireland è stata ritenuta responsabile come titolare delle piattaforme di condivisione video Facebook e Instagram, in quanto mezzo di diffusione di tali contenuti. L’Autorità ha sottolineato che Meta non si è limitata a fornire una mera ospitalità tecnica passiva, ma ha offerto un effettivo servizio pubblicitario. Questa circostanza ha reso Meta consapevole dell’illiceità dei contenuti veicolati attraverso le sue piattaforme.

Per quanto riguarda i 18 profili/account segnalati, Meta è stata ritenuta responsabile per 5 di essi, poiché ha rimosso solo 11 dei 18 dopo la notifica dell’atto di contestazione. Oltre alla sanzione pecuniaria, sono stati emessi un ordine di notice & take down, richiedendo la rimozione immediata dei contenuti illeciti, e un ordine di notice & stay down.