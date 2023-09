A Firenze

Un uomo di 35 anni domiciliato a Firenze è stato fermato dai vigili urbani mentre era alla guida della sua auto. Il suo stile di guida incerto ha immediatamente sollevato sospetti tra gli agenti che hanno proceduto a bloccarlo per un controllo più approfondito. È emerso che aveva una patente peruviana falsa e non aveva un’assicurazione valida. A causa di queste violazioni, sono state comminate multe significative: 868 euro per la mancanza di copertura assicurativa e 5.000 euro per la guida senza una patente valida.

Denunce aggiuntive

Non si è trattato solo di multe, poiché le autorità hanno ulteriormente denunciato l’automobilista alla procura per una serie di reati. Questi includono il reato di falso materiale, ricettazione e uso di atto falso. Le patenti contraffatte rinvenute nell’auto sono state sequestrate come prova.

I precedenti

Questo non è stato il primo intervento significativo delle forze dell’ordine in relazione a veicoli sospetti a Firenze. In precedenza, una pattuglia in abiti civili aveva notato una vettura in pessime condizioni con a bordo due individui di origine nordafricana. La situazione ha suscitato dubbi tra gli agenti che hanno segnalato l’auto a un’altra pattuglia nelle vicinanze. Quest’ultima ha fermato il veicolo in via Mariti. Durante un controllo incrociato, è emersa una denuncia presentata da un proprietario di 40 anni di Firenze, che aveva segnalato l’appropriazione indebita della sua auto a maggio. I due individui a bordo, di 25 e 32 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione e per appropriazione indebita in concorso. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario la stessa sera.