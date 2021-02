Chris Martin e compagni hanno iniziato a comporre durante il lockdown

Arriva un nuovo album per i Coldpaly

intitolato “Music Of The Spheres”

trattato di un lockdown creativo

Music Of The Spheres: il nuovo album dei Coldplay

I Coldplay non sono rimasti con le mani in mano in questi lunghi mesi. Per la band britannica si è trattato di un lockdown creativo. Secondo il tabloid The Sun infatti dovrebbe a breve uscire un nuovo album creato da Chris Martin e compagni, intitolato “Music Of The Spheres“. Se così fosse, saremmo al nono album di studio per il gruppo.

Chris parla del nuovo album dei Coldplay

«Chris e la band hanno fatto filtrare per un po’ solo alcune indicazioni, ma finalmente adesso stanno decollando», riferisce una fonte anonima al tabloid, «hanno lavorato alacremente creando nuova musica durante il lockdown e le loro fatiche saranno raccolte in un disco, che per ora ha come titolo provvisorio “Music Of The Spheres! ».

Secondo il Sun

il nome dell’album è stato addirittura registrato a nome di Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman e Will Champion. Si parla anche di merchandise e di un eventuale tour. I fan sono dunque davvero emozionati ed eccitati.

La band non ha ancora dichiarato però nulla di ufficiale in proposito. Nelle sue ultime dichiarazioni, Chris Martin aveva affermato:

«Non stiamo pensando a un tour e al momento non ne stiamo parlando. Parecchie delle nuove canzoni provengono da un posto ignoto persino a noi».

Non vediamo l’ora di ascoltare il nuovo album …