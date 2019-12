Nancy Brilli è stata ospite de I Lunatici, la trasmissione di Rai Radio 2 e, senza filtri, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita privata e social.

L’attrice romana, 55 anni, ha infatti raccontato che alcuni suoi follower su Instagram «sono fissati con i miei piedi, io ho i piedi piccoli, vogliono le foto dei miei piedi, numero 36. Però sono sempre molto carini. Non sono mai aggressivi, credo siano molto romantici. Non danno alcun fastidio».

La Brilli ha anche affrontato il tema ‘donne’, parlando di #MeToo, il movimento femminista contro le molestie sessuali e la violenza: «C’è stato un momento in cui sembrava una caccia alle streghe. Poi si è ridimensionato, ma ha insegnato qualcosa», ovvero ha avuto il merito di sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto i giovani.

Per l’attrice, però, le donne «ancora non vogliono e non sanno fare gruppo. Parte tutto dal vedere l’uomo come preda per la sistemazione. Io mi becco questo così mi sistemo» e da qui ne deriva una sorta di guerra in cui le donne diventano nemiche. Invece, «dovremmo imparare a fare più sorellanza».

Nancy Brilli è oggi impegnata a teatro con lo spettacolo ‘A cosa servono gli uomini’, che porterà in scena la notte di Capodanno al Teatro Quirino di Roma: «Ci sarà da divertirsi – ha raccontato ai Lunatici – A che servono gli uomini? Si capisce alla fine dello spettacolo. Gli uomini servono. Servono a collaborare…».

Infine, il rapporto dell’attrice con la notte: «In genere lavoro, quando sono a teatro. Ma anche quando non lavoro non è che dormo tanto. Leggo moltissimo, anche se dicono che non bisogna farlo».