Una donna di 40 anni è in fin di vita ed è ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Intorno alle 5 di stamattina è giunta in ospedale, in codice rosso, in seguito a numerose ferite da coltello.

La 40enne, Ornella Pinto, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Durante le prime fasi dell’intervento dei sanitari, il cuore della paziente si è fermato per due volte.

La donna, prima di essere sedata, ha raccontato ai sanitari di essere stata accoltellata dal marito nella propria casa del quartiere napoletano San Carlo Arena.

L’uomo è fuggito in auto e poi si è consegnato ai carabinieri della Stazione di Montegabbione, in provincia di Terni. Al momento è in stato di fermo, in attesa delle decisioni del PM.

Da chiarire i motivi che hanno portato all’accoltellamento.