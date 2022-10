È successo a Napoli

Un uomo di 82 anni è morto, stroncato da un malore, dopo che è stato derubato del borsello da una coppia che, nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, 19 ottobre, si era fermata per aiutarlo a cambiare una gomma bucata.

ll cuore di Antonio Spinetti si è fermato non lontano dal Centro Direzionale di Napoli. I soccorsi sono stati immediati ma per l’82enne non c’è stato nulla da fare. Era in compagnia della moglie.

La ricostruzione

Antonio Spinetti si trovava in auto, in via Taddeo da Sessa, quando ha forato una gomma. A farglielo notare un ragazzo e una ragazza, a bordo di uno scooter, che si sono offerti per aiutarlo e l’aziano ha accettato. Dopo la sostituzione dello pneumatico, però, si è accorto di essere stato derubato. L’82enne, che si era rimesso in auto per incontrare la moglie, si è sentito male, è uscito dall’auto e si è accasciato sul marciapiede, dov’è morto.

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, ha commentato: “Provo sempre più rabbia verso i delinquenti che appestano il nostro territorio ogni giorno. Le vittime soprattutto tra i più deboli e gli anziani aumentano in modo drammatico nel disinteresse generale. Una situazione che sta diventando inaccettabile”.

Individuata la coppia di ladri

La Polizia di Stato ha individuato ieri, giovedì 20 novembre, la coppia che ha derubato l’anziano. Prima di scappare in sella a uno scooter, la coppia si è appropriata degli effetti personali dell’uomo.