Succede a Napoli

A Napoli stratagemma per evitare le multe nelle ZTL.

stratagemma per evitare le multe nelle ZTL. Alcuni automobilisti usano un asciugamano sulla targa dell’auto .

. La denuncia del presidente del Comitato Vivibilità Cittadina.

Un asciugamano sulla targa dell’auto così da sfuggire alle telecamere della ZTL del centro storico, evitando le multe. Succede a Napoli e lo racconta Fanpage.it.

Si tratta di uno stratagemma che alcuni automobilisti stanno usando per entrare nella ZTL di via Mezzocannone, che conduce all’area pedonale di piazza del Gesù, sfuggendo in questo modo ai controlli delle telecamere perché, naturalmente, non possono risalire ai numeri delle targhe e, quindi, sanzionare chi viola i divieti.

L’asciugamano, infatti, viene incastrato sul tergicristallo posteriore e cade sulla targa del mezzo. Ma c’è anche chi usa i cartelli, come quelli di benvenuto che si appendono all’esterno delle case.

Il fenomeno è stato denunciato da Gennaro Esposito, avvocato, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina: «Centro storico, ecco cosa si inventa qualche buontempone per aggirare il varco della ZTL».

E qualche cittadino non l’ha presa bene: «E noi residenti nella ZTL paghiamo per rientrare a casa». Però, c’è chi in qualche modo giustifica questi automobilisti ‘furbetti’ perché i parcheggi sono «impossibili ed hanno tolto quello per disabili: vergogna».