È successo a Napoli

A Napoli, nel quartiere Chiaia, un barbiere è stato ferito con le forbici da un cliente che era in attesa.

L’uomo, Vito Simeoli, titolare di un barbiere che porta il suo nome, è stato ferito alle spalle da un 29enne. Simeoli è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini e sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Napoli Centro per ricostruire la dinamica dell’episodio.

È accaduto alle 13.15 circa in via San Pasquale. Simeoli, come si è appreso, è stato medicato in ospedale e la prognosi dei medici è di 15 giorni. Il barbiere non ha presentato denuncia nei confronti del 29enne che lo ha ferito, che è un suo cliente, e avrebbe problemi psichici. Il giovane sarà sottoposto ad accertamenti sanitari.