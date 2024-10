Il Prefetto convoca una riunione straordinaria

Nella notte a Napoli, un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in corso Umberto I. Il giovane, incensurato, è stato colpito poco prima delle due del mattino, in un episodio di violenza che ha sconvolto la città. Le circostanze dell’omicidio sono ancora poco chiare, ma le indagini della Polizia sono in corso per determinare il movente e identificare i responsabili.

Ferimento di un 17enne nella stessa notte

Mentre le indagini sull’omicidio proseguono, un altro episodio di sangue ha visto coinvolti altri due minorenni. Un 17enne si è presentato all’ospedale Cto con ferite da arma da fuoco al braccio. Il giovane era accompagnato da un 14enne che, sebbene non colpito da proiettili, ha riportato delle escoriazioni al volto. Gli inquirenti stanno valutando se i due episodi siano collegati tra loro, ipotizzando che vi possa essere una connessione con l’omicidio del 15enne.

Prefetto convoca riunione d’urgenza per la sicurezza

A fronte di questa escalation di violenza, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, fissata per le ore 16 di oggi in Prefettura. Durante l’incontro, verranno analizzate le circostanze relative all’omicidio del 15enne e al ferimento dei due giovani, al fine di valutare misure di sicurezza più stringenti. Al termine della riunione, è previsto un punto stampa per aggiornare i media e la cittadinanza sugli sviluppi delle indagini e sulle azioni che saranno intraprese.