È successo a Napoli

Una donna incinta non si vaccina, viene contagiata dal Covid-19 e ha un parto prematuro. Ora è in gravi condizioni, ricoverata in ospedale, così come il suo bambino.

È successo a Napoli e ne ha dato notizia il quotidiano Il Mattino.

La donna, 31 anni e madre per la quarta volta, è stata ricoverata il 10 agosto al sesto mese di gravidanza nel reparto di Ostetricia e ginecologia del Policlinico Federico II già positiva.

Si è appreso che né la donna né il marito né il resto della famiglia erano vaccinati e ora sono tutti positivi al coronavirus, bambini compresi. La mamma e la sua famiglia avevano scelto di non farsi somministrare il siero perché preoccupati per gli eventuali effetti collaterali.

Il parto cesareo per salvare il bambino è avenuto ieri mattina e il piccolo è nato poco prima delle 13 con difficoltà respiratori e di alimentazione. Per i medici, però, il neonato dovrebbe farcela.

La madre, invece, si trova in rianimazione. Al quotidiano hanno spiegato i pediatri dell’ospedale: «Un’epoca gestazionale così precoce può causare esiti neonatali molto gravi. C’è un alto rischio di mortalità e disabilità a breve e lungo termine».

La donna ha avuto altri tre figli. Il dipartimento dell’ospedale dispone di un percorso dedicato per far nascere i bambini in sicurezza anche in caso di contagio e malattia.