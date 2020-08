Insegnante di 57 anni morta col Covid19, non aveva patologie pregresse

Redazione di

27/08/2020

A Napoli, nella notte tra il 25 e il 26 agosto, una donna di 57 anni, risultata positiva al coronavirus, è morta dopo un malore improvviso. Si tratta di un insegnante, senza patologie pregresse, che, dopo avere accusato un malore, è stata accompagnata all’ospedale San Paolo per un’ecografia cardiaca da cui è stata riscontrata una miocardite. Trasferita al Monaldi, la donna è andata in arresto cardiaco e, in un primo momento, è stata salvata. Come da prassi, prima del ricovero, la 57enne insegnante di Fuorigrotta è stata sottoposta a tampone e l’esito è stato positivo. La donna è poi morta poco dopo il ricovero al Covid Center dell’Ospedale del Mare. Stando a quanto riportato dai medici, il Covid-19 potrebbe avere colpito il cuore anziché i polmoni, come avviene di solito. All’anamnesi è poi emerso anche uno stato febbrile di alcuni giorni prima poi curato con la tachipirina. A Napoli, tra l’altro, di recente è morta per coronavirus anche Rita Greco, moglie del defunto boss delle Cerimonie, don Antonio Polese, dopo un ricovero di 15 giorni.

