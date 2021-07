È successo a Napoli

A Napoli, in via Vespuccio, nel quartiere di san Giovanni Teduccio, c’è stato un grave incidente stradale mortale. Il bilancio è pesante: due morti e tre feriti, di cui uno grave.

Stando a quanto ricostruito, nella serata di ieri, 14 luglio, un uomo ha perso il controllo della sua morto, ha sbandato e ha investito dei pedoni.

Il conducente della moto, un 28enne di Napoli, che stava percorrendo la corsia riservata ai bus, è morto sul colpo. Ucciso anche un pedone, un ragazzo di 33 anni, della provincia partenopea, deceduto poco dop l’arrivo all’ospedale Cardarelli. Grave l’amica di questi di 31 anni, ricoverata in codice rosso all’Ospedale del Mare, dov’è stata intubata.

La moto senza guidatore ha poi travolto una coppia di 66 e 64 anni che aspettavano l’autobus in via Vespucci. Per loro escoriazioni e contusioni. Indaga la polizia municipale.