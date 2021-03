È successo a Napoli

A Napoli un neonato è stato ustionato gravemente.

Arrestati i genitori del piccolo di 4 giorni.

La nota di Giorgio Pisano, sacerdote della Chiesa del Sacro Cuore di Portici.

Giorgio Pisano, sacerdote della Chiesa del Sacro Cuore di Portici (Napoli), ha commentato la vicenda di un neonato ustionato, ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Santobono. Nella notte, infatti, i carabinieri, su mandato della Procura, hanno arrestato i genitori: «È una storia molto triste che impone una profonda riflessione».

«La domanda che mi pongo è: come andare incontro a situazioni di povertà? – ha aggiunto il parroco – Come la società civile può essere responsabilizzata e partecipe evitando che si volti dall’altra parte? Come comunità ecclesiale dovremmo chiederci in che modo possiamo entrare nel merito di queste storie, molto spesso silenti e nascoste, e trovare il modo di interfacciarci con le istituzioni. Deve nascere una nuova visione di fronte a queste povertà emergenti. Ancora oggi, ad esempio, le patologie mentali incutono timore e ritrosia e si tende, talvolta, a non affrontarle. Così accade con le povertà emergenti. Occorre invece un cambio di rotta: imparare ad affrontare per risolvere».

I genitori del piccolo di appena 4 giorni sono stati accusati di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime. La madre 36enne del neonato, Alessandra T., è ricoverata presso il reparto di psichiatria dell’ospedale del Mare, e il 46enne Concetto B., ristretto presso il carcere di Poggioreale. Il piccolo è attualmente in prognosi riservata.