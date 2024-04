A Pomigliano D'Arco (Napoli)

La notte scorsa, intorno alle due, a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, una coppia a bordo di una Audi Q2 è stata improvvisamente avvicinata da due individui su uno scooter Sh. I rapinatori hanno tentato di derubare i due giovani, rispettivamente di 20 e 19 anni e privi di precedenti penali. Non riuscendo nel loro intento, i malviventi hanno sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro il veicolo della coppia.

L’inseguimento e la caduta

La vittima, nel tentativo di non lasciarsi intimidire, ha iniziato a inseguire i rapinatori. Durante il tallonamento, i malintenzionati hanno perso il controllo dello scooter, cadendo rovinosamente e ferendosi entrambi in modo grave.

Indagini in corso

I due aggressori, di 23 e 19 anni, entrambi con precedenti penali, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Il 23enne, trasferito nell’ospedale del mare in codice rosso, non è in pericolo di vita; l’altro si trova nell’ospedale di Nola in codice rosso, in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto segni di colpi d’arma da fuoco sulla portiera dell’Audi Q2. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della locale stazione, sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.