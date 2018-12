DOMENICA 23 DICEMBRE Al Nord nebbie e foschie persistenti in Val padana, nubi basse sulla Liguria, qualche fenomeno lungo le Alpi confinali, nevoso dai 1600-2000m. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 13. Al Centro qualche addensamento sulle zone interne della Toscana, foschie anche dense sui fondovalle, più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 12 e 15. Al Sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti su Campania e sulla Calabria tirrenica con qualche pioggia. Temperature stazionarie, massime comprese tra 14 e 17.

LUNEDI’ 24 DICEMBRE Al Nord nubi e debole neve sulle Alpi di confine dai 1500/2000m, più sole altrove ma con nebbie in Val Padana, in parziale diradamento diurno. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15. Al Centro addensamenti e deboli piogge in Toscana, più soleggiato altrove ma peggiora in serata lungo l’Adriatico con piogge e rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 16. Al Sud nubi e deboli piogge tra Campania e Calabria, più sole altrove ma peggiora entro sera su Molise e Puglia. Temperature stabili, massime tra 15 e 17.

MARTEDI’ 25 DICEMBRE Al Nord bella giornata di sole su tutte le regioni con qualche foschia mattutina in pianura in dissolvimento con le ore diurne. Temperature in lieve calo, massime tra 8 e 12. Al Centro in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo un po’ di variabilità sulla Sardegna e lungo l’Adriatico ma senza fenomeni rilevanti. Temperature in calo, massime tra 9 e 13. Al Sud piogge su Sicilia e Calabria con neve sulla dorsale dai 1400m, più sole altrove salvo temporanea variabilità a est. Temperature in calo, massime tra 11 e 15.