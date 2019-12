Succede a Berceto, in provincia di Parma.

Berceto è un piccolo comune in provincia di Parma, dove vivono poco più di 2mila persone. Il sindaco si chiama Luigi Lucchi, classe 1955 e in queste ore si sta parlando di lui perché fautore dell’ordinanza più natalizia d’Italia. La numero 83, infatti, ‘obbliga’ la cittadinanza a guardare «il Bello che c’è nelle persone» e a riempire «di gioia tutti quelli che incontrate!».

L’ordinanza, tra l’altro, è stata inviata al Prefetto di Parma e alle forze dell’ordine affinché sia pienamente operativa.

Nell’ordinanza si legge che «richiamato l’articolo 3 della Statuto dove si indica anche che il Comune ha come finalità favorire il pieno sviluppo della persone umana ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi» e «considerato che spesso tensioni e litigi inutili dettati da individualismo ed egoismo» danneggiano la comunità ma «ritenuto che l’animo di tutti gli uomini sia buono e che occorrerebbe sempre di più guardare il bello delle persone» ne consegue l’ordine per i cittadini a guardare solo al bello e riempire di gioia chi si incontra.

Lucchi, quindi, ha emesso un’ordinanza che è, in realtà, un documento su cui rimarcare i principi e i valori alla base del Natale ma non è nuovo a idee simili. Nel novembre 2016, ad esempio, celebrò i funerali di Paperon de’ Paperoni per sensibilizzare sulla crisi dell’economia mondiale e sui tagli ai piccoli comuni.