Le parole del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a SkyTg24, ha affermato: «Sarà un Natale di estrema prudenza, con la circolazione del virus purtroppo ancora intensa, per cui non saranno possibili cenoni e assembramenti».

L’esperto ha aggiunto: «Sarà un Natale con i propri cari, sapendo che hanno adottato a loro volta dei comportamenti saggi, perché se questo non succede nel momento in cui entra in casa una persona che ha il Covid lo trasmette a tutti».

Poi, alla luce della flessione dei nuovi casi positivi degli ultimi giorni, Ricciardi ha detto: «Speriamo tutti che sia una buona notizia, ma per essere certi dobbiamo aspettare, perché le misure che sono state introdotte una settimana fa e quelle che sono state rafforzate pochi giorni fa, per dare degli effetti stabili bisogna valutarle dopo due settimane». E ancora: «Speriamo che stiamo andando nelle giusta direzione con le misure prese, speriamo di vedere presto i risultati».

Nonostante ciò, però, «il lockdown non è scongiurato perché dobbiamo valutare gli effetti. Quello che sta succedendo è che in alcune Regioni la situazione sta peggiorando, in altre è stabile. Quindi dobbiamo invertire: nelle Regioni che stanno peggiorando dobbiamo arrestare il peggioramento, nelle Regioni che sono stabili dobbiamo invertire la curva e farla diminuire. Soltanto quando saremo certi che questo avviene, allora potremo trarne delle conclusioni» ma «tutti stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale e di elaborare misure proporzionate alla circolazione del virus».