Le ultime dal conflitto

Oggi, 10 marzo, il Ministero della Difesa Nazionale turco ha annunciato l’arrivo di un sistema Patriot statunitense nella provincia di Malatya, nel sudest del paese. La mossa segue due intercettazioni ravvicinate: il 4 marzo e il 9 marzo la NATO ha abbattuto altrettanti missili balistici lanciati dall’Iran in rotta verso il territorio turco. Per chi vive nel sudest della Turchia o ha parenti lì, la situazione ha assunto contorni concreti nel giro di ore: il giorno stesso della seconda intercettazione, Washington ha chiuso il consolato di Adana e ha invitato tutti i cittadini americani della regione a lasciare il paese.

La dichiarazione del ministero della Difesa di Ankara non lascia spazio a interpretazioni: “Alla luce dei recenti sviluppi nella nostra regione, sono state adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri confini e del nostro spazio aereo e siamo in consultazione con la NATO e i nostri alleati”.

Il sistema Patriot va a rafforzare le difese di una zona già presidiata: a Malatya si trova la base radar di Kürecik, infrastruttura chiave dell’architettura difensiva dell’alleanza che — secondo quanto riportato da Reuters — aveva già fornito i dati necessari all’identificazione di entrambi i missili iraniani.

Kürecik: perché quella base conta più di quanto sembri

La base di Kürecik non è un nome noto al grande pubblico, ma nell’architettura difensiva NATO ha un peso specifico preciso. Si tratta di un impianto radar AN/TPY-2, operativo dal 2011, che monitora i lanci di missili balistici dalla regione mediorientale e trasmette i dati ai sistemi di intercettazione alleati distribuiti su tutto il Mediterraneo orientale. È grazie a quei sensori che, sia il 4 che il 9 marzo, i lanciatori NATO hanno ricevuto il preavviso necessario per abbattere i missili iraniani prima che raggiungessero il suolo.

Schierare i Patriot proprio a Malatya significa quindi proteggere anche lo strumento che rende possibile la protezione: perdere Kürecik significherebbe accorciare drasticamente il tempo di reazione disponibile per l’intera regione.

La Turchia, pur disponendo del secondo esercito più grande dell’alleanza, non ha un sistema di difesa antiaerea nazionale pienamente autonomo. Gli episodi delle ultime due settimane lo hanno reso evidente: entrambe le intercettazioni sono state eseguite da batterie NATO nel Mediterraneo orientale, non da sistemi turchi. Il primo abbattimento del 4 marzo è stato effettuato da una batteria spagnola stazionata a İncirlik: la ministra della Difesa di Madrid, Margarita Robles, ha precisato che i militari spagnoli avevano “rilevato e segnalato l’attacco missilistico”, senza essere però quelli che lo hanno fisicamente neutralizzato.

İncirlik e Adana: perché gli americani se ne vanno

A circa 200 chilometri da Malatya, lungo la costa meridionale turca, sorge la base aerea di İncirlik — 10 chilometri fuori Adana. È una delle installazioni NATO più rilevanti nel Mediterraneo orientale, sede di contingenti statunitensi da decenni e punto di transito logistico per le operazioni nell’area. Il consolato americano di Adana si trova nella stessa zona di influenza operativa.

Il 9 marzo 2026 il Dipartimento di Stato ha emesso l’ordine di partenza obbligatoria per il personale diplomatico non di emergenza e i loro familiari. Tutti i servizi consolari sono stati sospesi. L’advisory ufficiale pubblicato dall’ambasciata americana ad Ankara è inequivocabile: “Gli americani nel sudest della Turchia sono fortemente incoraggiati a partire adesso”. Il livello di allerta per l’intera area sudorientale è stato portato al massimo — Livello 4, “Do Not Travel” — mentre il resto della Turchia resta a Livello 2.

Non si tratta di un caso isolato. Nella stessa giornata del 9 marzo, ordini analoghi di partenza obbligatoria sono stati emessi per l’Arabia Saudita. Provvedimenti simili erano già stati adottati nei giorni precedenti per Iraq, Giordania, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Libano.

Teheran dice di non prendere di mira la Turchia. Ankara non ci crede del tutto

L’Iran ha dichiarato di non essere in guerra con i paesi della regione e ha negato di aver preso deliberatamente di mira la Turchia. Il presidente Erdoğan e la controparte iraniana hanno discusso la questione telefonicamente ieri. Nonostante i toni diplomatici, Ankara ha trasmesso un avvertimento formale a Teheran: altri missili che violino lo spazio aereo turco comporteranno una risposta. Il responsabile delle comunicazioni presidenziali turche, Burhanettin Duran, ha scritto su X che la Turchia “non esiterà a proteggere il proprio spazio aereo e la propria sicurezza ai confini”.

I frammenti del secondo missile abbattuto sono caduti su terreno non edificato nella zona di Gaziantep, senza vittime. La traiettoria originale — in entrambi i casi verso il territorio turco — rimane oggetto di analisi. Ankara non ha diffuso dettagli tecnici sui vettori intercettati.