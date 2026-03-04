La situazione

Una nave portacontainer è stata colpita da un missile nello Stretto di Hormuz, al largo delle coste del Sultanato dell’Oman. L’attacco ha provocato un incendio a bordo e ha costretto l’equipaggio ad abbandonare l’imbarcazione.

La notizia è stata riportata da Reuters, citando fonti dell’industria marittima, e confermata dalla UK Maritime Trade Operations (UKMTO), l’organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico commerciale nelle rotte del Medio Oriente.

Secondo le informazioni disponibili, la nave portacontainer batteva bandiera maltese e si trovava nel tratto di mare che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman, una delle rotte energetiche e commerciali più strategiche al mondo.

L’attacco alla nave nello Stretto di Hormuz

L’episodio è avvenuto mentre la nave transitava nello stretto in direzione est. Secondo la segnalazione ricevuta dall’UKMTO, l’incidente si è verificato a circa due miglia nautiche a nord della costa dell’Oman.

L’organizzazione ha riferito che l’imbarcazione è stata colpita appena sopra la linea di galleggiamento, provocando un incendio nella sala macchine.

Nel comunicato dell’agenzia si legge: “L’Ukmto ha ricevuto la segnalazione di un incidente a 2 miglia nautiche a nord dell’Oman, in transito verso est nello Stretto di Hormuz“.

La stessa nota aggiunge: “Una nave portacontainer ha riferito di essere stata colpita da un elemento sconosciuto appena sopra la linea di galleggiamento, che ha causato un incendio nella sala macchine”.

Equipaggio evacuato, nessun ferito

Dopo l’esplosione e l’incendio sviluppatosi nella sala macchine, l’equipaggio ha dovuto abbandonare la nave.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità marittime britanniche, non si sono registrati feriti tra i membri dell’equipaggio e non sono stati segnalati danni ambientali nelle acque circostanti.

L’UKMTO ha inoltre comunicato che verranno avviate indagini per accertare con precisione le cause dell’attacco e la tipologia dell’ordigno utilizzato.

Due missili antinave contro la nave

Secondo altre fonti citate nel contesto dell’incidente, la nave sarebbe stata colpita da due missili antinave mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz per entrare nel Golfo di Oman.

Le informazioni indicano che l’imbarcazione avrebbe violato un blocco navale imposto dall’Iran, circostanza che avrebbe portato al lancio dei missili nelle acque territoriali dell’Oman.

La rotta strategica dello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei passaggi marittimi più sensibili dal punto di vista geopolitico. Attraverso questo corridoio marittimo transitano ogni giorno:

petroliere;

navi commerciali;

portacontainer

Altri episodi militari nella regione

Nello stesso contesto di tensione regionale sono emerse anche altre segnalazioni di attività militari.

Secondo alcune fonti, una nave da guerra statunitense nel Mediterraneo avrebbe intercettato un missile balistico iraniano lanciato in direzione della Grecia.

Un altro episodio ha riguardato la Turchia, dove un missile iraniano diretto verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dai sistemi di difesa della NATO.

Un funzionario turco ha spiegato che la Turchia non era l’obiettivo del missile, aggiungendo: “Riteniamo che fosse diretto verso una base nella parte greca di Cipro, ma che abbia deviato dalla rotta”.