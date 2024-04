A bordo c'erano 163 passeggeri

Il numero dei feriti dell’incidente avvenuto stamattina nel porto di Napoli è salito a 44, la maggior parte dei quali ha riportato vari traumi. L’incidente è stato causato da una nave veloce che ha colpito una banchina del Molo Beverello.

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dall’Asl Napoli 1 Centro, il bilancio dovrebbe essere definitivo. Tra i feriti, sei sono stati portati all’ospedale Cardarelli, due al San Paolo, tredici all’Ospedale del Mare, cinque al CTO, tre al Fatebenefratelli, tre a Villa Betania e dodici al Pellegrini. Secondo le informazioni raccolte, tutti i pazienti sono classificati con codici di urgenza verde o giallo. Inizialmente, un paziente ricoverato all’Ospedale del Mare in codice rosso ha visto migliorare le sue condizioni ed è stato riclassificato in codice giallo.

Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, ha commentato: “L’incidente di oggi ha dimostrato ancora una volta quanto il personale sanitario sia pronto a rispondere a qualsiasi emergenza con professionalità ed efficacia. Alle donne e agli uomini che si sono spesi per soccorrere i passeggeri coinvolti e per fare in modo che potessero avere nel più breve tempo possibile le cure necessarie va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la direzione strategica dell’ASL che dirigo. Un grazie al personale del Servizio 118 e dell’area di emergenza. Continueremo a monitorare lo stato di tutti i feriti, ma sappiamo che sono affidati alle migliori cure nei presidi cittadini”.

La ricostruzione

Sull’accaduto la Capitaneria di porto ha avviato un’indagine ma sembra non sia da escludere che una forte folata di vento abbia fatto sbandare lo scafo che è finito sulla banchina.

Le persone rimaste contuse erano tutte in piedi nel momento in cui la nave è entrata in porto. A bordo c’erano 163 passeggeri.

Foto: Screenshot da Il Sole 24 ore.