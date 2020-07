Per lo sceriffo l'attrice potrebbe essere annegata

Da ieri sera, mercoledì 8 luglio, si sono perse le tracce della 33enne Naya Rivera, nota per il ruolo della cheerleader Santana Lopez nella serie Glee. Sono in corso le ricerche nel lago Piru, in California, e si teme che l’attrice possa essere annegata.

Come riportato sul New York Times, il portavoce dell’ufficio dello sceriffo, Eric Buschow, ha dichiarato che Rivera ha noleggiato mercoledì pomeriggio una barca e, insieme al figlio di 5 anni, è andata al largo del lago. L’imbarcazione è stata trovata da un altro navigatore con il figlio addormentato a bordo. Questi ha raccontato che la madre non è tornata dopo una nuotata. Il piccolo aveva addosso il giubbotto di salvataggio ma la donna, a quanto pare no, perché uno è stato trovato all’interno della barca.

Naya Rivera ha cominciato a recitare da piccola, dall’età di 4 anni, nella sitcom della CBS La famiglia reale e ha fatto qualche comparsa in numerosi altri show, come Willy, il principe di Bel-Air, Questioni di famiglia e Baywatch. Naya Rivera deve, però, la sua popolarità alla serie Glee, del cui cast ha fatto parte sin dalla prima stagione.

L’attrice ha sposato l’attore Ryan Dorsey nel 2014 e, un anno dopo, ha dato alla luce il figlio Josey Hollis. La coppia si è poi separata nel 2018. Negli USA si parla della ‘maledizione’ legata alla serie Glee. Cory Monteith, che interpretava il ruolo di Finn Hudson, è stato trovato morto in una stanza d’albergo nel 2013 per un’overdose: aveva 31 anni. Mark Sallingh, che interpretava Noah Puckermann, aveva 35 anni quando si è suicidato nel 2018, dopo essere stato accusato di possedere materiale pedopornografico.