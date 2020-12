La piccola è morta all'ospedale di Nocera Inferiore

Una neonata di 29 giorni è morta ieri, giovedì 3 dicembre, all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La Procura ha aperto un’inchiesta.

Stando a quanto si è appreso dai quotidiani Il Mattino e Metropolis, la piccola sarebbe morta per malnutrizione. In particolare, la madre non l’avrebbe allattata a sufficienza per paura di essere stata contagiata dal Covid-19.

I genitori, entrambi originari della zona e residenti ad Angri, avrebbero portato la bimba in ospedale alcuni giorni fa ma era ormai in condizioni disperate.

I medici del Pronto Soccorso sono riusciti a stabilizzarla e hanno poi trasferito la piccola in terapia intensiva ma ieri mattina il suo cuore non ce l’ha fatta.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore e dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Salerno. I genitori della bambina, al momento, non sono stati iscritti nel registro degli indagati ma è stata disposta l’autopsia.