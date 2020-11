È successo negli Stati Uniti d'America, in Texas

In Texas, negli Stati Uniti d’America, una coppia ha escogitato un modo intelligente e sicuro, ma che ha anche un quid di tristezza, per stare con i propri nipoti durante le vacanze natalizie dopo che sono state annullate le celebrazioni a causa della pandemia di coronavirus. La storia è stata raccontata dalla CNN.

Missy e Barry Buchanan hanno, infatti, inviato ritagli di cartone a grandezza naturale di se stessi alla figlia in California e al figlio che vive anche lui in Texas.

Missy Buchanan alla CNN ha detto: «Ricordo soltanto di aver pensato: ‘Sai, voglio fare qualcosa che sia divertente e inaspettato’». Di solito la famiglia trascorre il Giorno del Ringraziamento in Texas o in California e poi l’intera famiglia, compresa un’altra figlia che vive in Irlanda, si riunisce per Natale. Quest’anno, però, non è sicuro festeggiare tutti insieme e, quindi, la coppia ha deciso di restare a casa.

Ebbene, Missy e Barry hanno anticipato ai propri figli che sarebbe arrivata una grande scatola ma senza rivelare alcun dettaglio sul contenuto per non rovinare la sorpresa.

Una delle figlie, Mindy Whittington, ha detto che la madre spesso gli mandava pacchi per il nipote di 3 anni, quindi non si attendeva nulla «di così pazzo. L’abbiamo aperto insieme e non riuscivamo a smettere di ridere».

«È stato bello avere un momento di leggerezza in un anno così intenso e anche solo per ricordare che, ehi, è solo un anno, non saremo bloccati per tutta la vita», ha aggiunto, raccontando che il figlio, Noah, parla con il ritaglio e gli piace averlo nella sua stanza di notte, quando è pronto per andare a dormire. Una bella storia di amore familiare e prevenzione.