Sono ricoverate all'ospedale di Treviso

Due persone, di 71 e 85 anni, entrambe non vaccinate, sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva e di malattie infettive all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Sono state contagiate dal Covid-19 e hanno sintomi seri. Una di queste, una donna, avrebbe contratto il coronavirus dalla figlia, anch’essa contraria alle vaccinazioni.

Francesco Benazzi, direttore generale dell’azienda sanitaria Ulss 2, ha rilevato: «Questi due nuovi casi segnano da un lato, purtroppo, la ripresa dei ricoveri per Covid e, dall’altro, ribadiscono ancora una volta l’assoluta importanza della vaccinazione, specie per le categorie più fragili ma non solo».

«Anche chi è più giovane infatti può, sia in alcuni casi finire in Rianimazione sia infettare i proprio cari più vulnerabili, come dimostra il caso della paziente 85enne contagiata dalla figlia. Invito – ha proseguito Benazzi – chi finora ha rinviato la vaccinazione a prenotarsi: nei giorni scorsi abbiamo aperto sul portale oltre 50mila nuovi posti. Ricordo inoltre che c’è la possibilità, per tutti coloro che hanno partecipato o devono partecipare ad eventi, cerimonie, manifestazioni, di andare a fare il tampone ai Covid point gratuitamente e senza impegnativa. Solo con lo screening e la vaccinazione potremo riprendere una vita ‘normale’: in caso contrario rischiamo che a breve ripartano limitazioni».