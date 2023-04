Il Governo Meloni ha indicato i nomi

Il Governo Meloni ha indicato i nomi per ricoprire gli incarichi di amministratori delegati di Eni, Enel, Leonardo e Poste Italiane.

Alla guida di Eni rimane Claudio Descalzi, AD della compagnia energetica da maggio 2014. A essere riconfermato anche l’AD di Poste, Matteo del Fante.

Tra i nuovi nomi troviamo quello di Flavio Cattaneo, attuale vicepresidente esecutivo di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, per la guida di Enel, mentre per Leonardo viene indicato il nome dell’ex ministro della Transizione ecologica nel governo Draghi, Roberto Cingolani (che attualmente risiede nel CDA del Fondo Innovazione della NATO).

Alla presidenza di Leonardo, va l’Ambasciatore Stefano Pontecorvo, già Nato Senior Civilian Representative in Afghanistan. Per la presidenza di Enel, il governo ha indicato Paolo Scaroni, per quella di Poste italiane Silvia Rovere e per quella di Eni il generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, ha commentato: “Le Nomine dei nuovi vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste sono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze e non delle appartenenze. È un ottimo risultato del lavoro di squadra del governo. Ringrazio chi ha servito l’Italia con passione in queste aziende, auguro ai prossimi amministratori buon lavoro. Il loro compito è quello di ottenere risultati economici solidi e duraturi nell’interesse della Nazione che rappresentano in tutto il mondo”.