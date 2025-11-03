Dramma a Chivasso (Torino)

La vittima è Graziella Ojes, 79 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Tellini. Inutili i tentativi di rianimazione. La giovane era alla guida della sua Fiat Punto.

Una tragedia ha colpito la comunità di Chivasso, nel Torinese, nella prima mattina di oggi, lunedì 3 novembre. Poco prima delle 8, una donna di 79 anni è stata investita e schiacciata tra due auto mentre si trovava vicino alla propria abitazione, all’angolo tra via Tellini e via Gerbido.

A travolgerla, in fase di retromarcia, è stata involontariamente la nipote 24enne, residente a Volpiano, alla guida di una Fiat Punto. L’anziana, Graziella Ojes, si trovava lungo la traiettoria del veicolo, ma la giovane — ancora sotto choc — ha dichiarato di non essersi accorta della sua presenza dietro l’auto. L’impatto è stato devastante: la pensionata è rimasta incastrata tra la Fiat Punto e una BMW Serie 1 parcheggiata a pochi centimetri di distanza.

L’intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione

Immediata la chiamata al numero di emergenza 112, con l’arrivo in pochi minuti dell’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso, la cui sede dista poche decine di metri dal luogo dell’incidente. A bordo dell’ambulanza, l’équipe sanitaria del 118 di Azienda Zero, che ha tentato disperatamente le manovre di rianimazione.

Tuttavia, le ferite riportate erano troppo gravi. Secondo i soccorritori, la donna sarebbe morta sul colpo, rendendo ogni intervento purtroppo inutile. La nipote, visibilmente sconvolta, è stata a sua volta assistita dai sanitari per una crisi di panico e stato di choc.

Accertamenti in corso: indaga la Polizia Locale

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Chivasso, coordinati dal comandante Marco Lauria, per eseguire tutti i rilievi del caso. Gli accertamenti sono condotti in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Ivrea, che dovrà ora valutare le eventuali responsabilità.

La dinamica, seppur tragica, sembra frutto di una tragica fatalità familiare. Le indagini proseguiranno con l’ascolto dei testimoni e l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, se presenti.