Arrestato dalla polizia norvegese

In Norvegia, a Kongsberg, stasera un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre. Lo ha reso noto la polizia norvegese, che ha arrestato un sospetto. «Possiamo purtroppo confermare che ci sono diversi feriti e purtroppo anche molti morti», ha detto il funzionario della polizia locale Oyvind Aas in una conferenza stampa. «L’uomo che ha commesso questo atto è stato arrestato dalla polizia e, secondo le nostre informazioni, c’è solo una persona coinvolta».

I motivi dell’attacco, avvenuto in diverse località del centro di Kongsberg, non sono ancora chiari. La polizia non ha fornito dettagli sul sospettato se non che si tratta di un uomo che è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen. «Non è in corso alcuna ricerca attiva per trovare altre persone», ha detto Oyvind Aas. I feriti sono stati ricoverati. Né il loro numero né le loro condizioni sono immediatamente note.

Gli attacchi hanno avuto luogo in «una vasta area» di Kongsberg, un comune di circa 28 mila abitanti. La ministra della Giustizia e della Pubblica sicurezza norvegese, Monica Maeland, ha ricevuto aggiornamenti sugli attacchi e sta monitorando da vicino la situazione, ha riferito il dicastero in una nota. Non si esclude si sia trattato di un attacco terroristico: «il tempo dirà che tipo di movente c’è stato per questa azione» ha detto, ha detto la polizia citata dai media norvegesi.

L’attacco, si è appreso, è partito da un supermercato, la Coop Extra sul lato ovest di Kongsberg. Lo riportano i media norvegesi secondo i quali l’uomo avrebbe colpito le sue vittime dal supermercato. Da qui, poi, si sarebbe sostato in altre zone di Kongsberg, tutte isolate dalle autorità.